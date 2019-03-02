ايتن عامر بشخصية مختلفة في "ابن أصول"

كشفت الفنانة أيتن عامر في تصريح خاص ل " لايف ستايل" إن دورها في مسلسل "ابن أصول" و "طلقة حظ" مختلفين تماما بعكس ما تم نشره في المواقع الصحفية .

وقالت "على الرغم من إني أقوم بزوجة بطل العمل في العملين إلا إن الشخصيتين مختلفتين تماما عن بعضهما البعض ولا يمكن للمشاهد أن يشعر بالتكرار خاصة إن العملين سيعرضون في موسم واحد فليس من المنطقي أن أقدم دورين متشابهين، لكني أؤكد للمشاهدين أنهم سيروني في دورين مختلفين وسيكونون مفاجأة بكل المقاييس.

ويُشار إلي إن "ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة.

وكان مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى خاطر و أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس وتجسد هبة فى العمل شخصية شقيقة مصطفى خاطر.

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