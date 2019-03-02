سامح حسين يكشف التفاصيل الكاملة لقصة "عيش حياتك"

كشف الفنان سامح حسين عن سعادته بردود الأفعال الرائعة التي تلقها عن فيلمه الجديد "عيش حياتك" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية بدور العرض السينمائية.

وأشار حسين في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" إلى انه يُقدِّم للمرة الأولى في فيلم "عيش حياتك" تجربة جديدة بالنسبة له وهي شخصية كوميدية رومانسية فضلا عن احتواء الفيلم على المغامرة.

وأعلن حسين أن أكثر ما حسمه للمشاركة في" عيش حياتك" رسالته الهادفة فرغم كونه فيلم كوميدي رومانسي ولكنة يحمل رسالة مهمة للجمهور مفادها هو عدم الإحباط واليأس وذلك لان الفشل الحقيقي هو أن الإنسان ييأس ويحبط ولا يحاول ويستسلم فطريق النجاح يحتاج لمزيد من الاجتهاد والمحالات.

ويشار إلي أن "عيش حياتك" يشارك فى بطولته مع سامح حسين، ساندى، إدوارد، محمد نور، سامية الطرابلسى، ميدو عادل، محمود البزاوى، أحمد التهامى، علاء مرسى، حمادة بركات، حمزة العيلى،ومن تأليف وسام حامدوإخراج تامر بسيوني .

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