شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يكثف ساعات التصوير وينتهى من الأسبوع الثالث فى مسلسله "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف النجم محمد إمام ساعات تصوير مسلسله "هوجان"، بالاتفاق مع المخرج شيرين عادل، لتصل ساعات التصوير لـ 16 ساعة يومياً، وذلك من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى من العمل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث انتهى إمام من تصوير 3 أسابيع كاملة من العمل حتى الآن.

ويقدم محمد إمام فى العمل شخصية بطل خارق، حيث يظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه "هوجان" فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع، المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، ويشارك فى بطولته كل من وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

يذكر أن محمد إمام يستأنف تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" عقب إنتهاء شهر رمضان المقبل مباشرة، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الأضحى، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، وأخرون، تأليف تامر فتحى، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز.