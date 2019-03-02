"فاندام" يعود من جديد ونسخة واقعية لـ "Dumbo".. تعرف على أبرز أفلام شهر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تطرح عدد من كبرى شركات الإنتاج العالمية عدد من أعمالها السينمائية هذا الشهر، وتتنوع هذه الأعمال ما بين أفلام الرعب والرسوم المتحركة وحتي نسخ واقعية من أفلام رسوم متحركة تم طرحها من قبل، إلى جانب أفلام الأبطال الخارقين والتي اصبحت لها نصيباً شهرياً من الأفلام التي يتم طرحها تجارياً بدور العرض الأمريكي.

ومن أبرز أفلام شهر مارس، فيلم الأبطال الخارقين "Captain Marvel" والذي تقوم ببطولته النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، بري لارسون وتعد هذه هي المرة الأولي التي تشارك فيها لارسون بهذه النوعية من الأفلام بمسيرتها، إلى جانب طرح شركة "ديزني" النسخة الواقعية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "Dumbo" وسط توقعات بتحقيق هذين الفيلمين إيرادات ضخمة بدور العرض الأمريكي والعالمي هذا الشهر.

وإليكم أبرز أفلام شهر مارس هذا العام:

A Madea Family Funeral

الفيلم هو أحدث أجزاء سلسلة الكوميديا "Madea" والتي يقوم ببطولتها الممثل والمخرج الأمريكي، تايلور بيري، ويجسد خلاله شخصية العجوز "ماديا" وهي شخصية خيالية ابتكرها تايلور وظهرت بعدد من أجزاء السلسلة وأصبحت أيقونة كوميدية عالمية، وتدور أحداث الجزء الجديد في إطار من الكوميديا حول لم شمل العائلة لحضور جنازة ما ليكتشفوا العديد من الأسرار الدفينة، ويقوم تايلور بيري بتجسيد العديد من شخصيات الفيلم بنفسه على شاكلة فيلم الكوميديا الشهير "The Nutty Professor"عام 1996 للنجم العالمي ايدي ميرفي، والفيلم من المقرر طرحه تجارياً بدور العرض الأمريكي والعالمي بدءاً من اليوم الجمعة.

The Hole in the Ground

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة، وتدور أحداثه حول شخصية تدعي "سارة" التي تحاول جاهدة الهرب من ماضيها المؤلم، ببناء حياة جديدة بأحد القري الريفية مع إبنها "كريس"، لتكتشف وجود قوة غريبة تحاول السيطرة والاستحواذ عليه، ويقوم ببطولة الفيلم نخبة من النجوم الشباب والوجوه الجديدة، منهم سيينا كيرسليك، جيمس كوين ماركي، سيمون كيربي، ستيف وال، وجيمس كوزمو، والفيلم انتاج إيرلندي أمريكي، وكتابة واخراج، الإنجليزي ليري كرونين ويمثل الفيلم هو ثاني تجاربه الروائية الطويلة، وكان فيلمه الأول هو "Minutes Past Midnight" عام 2016، وإشتهر كرونين بإخراجه وكتابته للعديد من أفلام الرعب الروائية القصيرة ببدايته الفنية، والفيلم من المقرر طرحه بدور العرض الأمريكي اليوم الجمعة.

We Die Young

الفيلم هو أحدث الأعمال السينمائية لنجم الأكشن العالمي، جون كلود فان دام، وتدور أحداثه في إطار درامي حول طفل يدعي لوكاس ينضم لأحد العصابات بالعاصمة واشنطن ليحمي شقيقه الأصغر من دخول العصابة، ليظهر أحد المحاربين القدامي في محاولة منهم للتعاون معه للتخلص من هذه العصابة، والفيلم تم تصويره بالكامل ما بين بلغاريا وعدد من الولايات المتحدة الأمريكية، منها واشنطن العاصمة، ومن المقرر طرحه تجارياً بدور العرض الأمريكي اليوم الجمعة.

Apollo 11

ينتمي لنوعية الأفلام الوثائقية، حول مهمة "أبولو "11 وهي أول الرحلات التي يقوم بها الانسان للهبوط على سطح القمر، وقام بها رائد الفضاء الشهير، نيل أرمسترونج، وعدد من رفقائه، الفيلم سيتم طرحه بتقنية الـ"Imax"، وسيعرض العديد من الصور والفيديوهات الأرشيفية لأول مرة ضمن أحداث الفيلم، والفيلم اخراج المونتير الأمريكي، تود دوجلاس ميلر، والمتخصص بإخراج الأفلام الوثائقية من هذه النوعية، وكانت بدايته بفيلم "Gahanna Bill عام 2001، و"Dinosaur" عام 2013، ومن المقرر طرح الفيلم تجارياً يوم الجمعة 8 مارس.

Captain Marvel

الفيلم هو رقم 21 بعالم مارفل السينمائي، وأول أفلام شركة "مارفل" بعد طرحها لاخر أعمالها السينمائية "Ant-Man and the Wasp" بشهر يوليو من العام الماضي، ويمثل تحدياً جديداً بعالم القصص المصورة الخاص بمارفل، حيث يعد الفيلم هو أول بطولة نسائية للنجمة بري لارسون والتي تقوم خلاله بلعب شخصية البطلة الخارقة "كارول دينفر" التي تقع في حرب بين جنسين فضائيين لتكتسب قدرات خارقة، والفيلم يضم نخبة من نجوم هوليوود وعلى رأسهم النجم الأمريكي العالمي، صامويل ال جاكسون، وستقع أحداثه قبل أحداث فيلم "Iron Man" عام 2008 والذي يمثل أول أفلام عالم مارفل السينمائي، كما سيتضمن العديد من المفاجئات منها الظهور الأخير لكاتب قصص مارفل الراحل، ستان لي، والذي قام بتصوير مشهد خاص سيعرض ضمن أحداث الفيلم، وتشير التوقعات لتحقيق الفيلم إيرادات عالمية ضخمة قبل أسابيع من عرض الجزء الأخير من سلسلة "Avengers: Endgame" نهاية شهر إبريل المقبل، كما ستشارك شخصية "Captain Marvel" ضمن الأحداث، والفيلم من المقرر طرحه تجارياً يوم الجمعة المقبلة.

Wonder Park

الفيلم من نوعية أفلام الرسوم المتحركة، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والمغامرات، حول منتزه ترفيهي تقوم بزيارته إحدى الفتيات لتتحول الوحوش بمخيلتها لحقيقة، ويشارك بالأداء الصوتي للشخصيات نخبة من نجوم ونجمات هوليوود، على رأسهم جينيفر جارنر، ميا كونيس، جون أوليفر، ماثيو برودريك، صوفيا مالي، وبريانا دينسكي، والفيلم إنتاج إسباني أمريكي وبلغت ميزانيته الإنتاجية 100 مليون دولار، وسيتم عرضه بتقنية الـ3D بدور العرض الأمريكي يوم الجمعة 16 مارس.

Captive State

الفيلم من نوعية أفلام الخيال العلمي والتشويق، وتدور أحداثه بمدينة شيكاجو الأمريكية بعد اجتياح العالم من قبل كائنات فضائية حيث يتم عرض عدد من الحيوات المختلفة على جانبي الصراع، والفيلم بطولة النجمة الأمريكية المرشحة لجائزة الاوسكار، فيرا فارميجا، ويشاركها البطولة كلاً من جون جودمان، ماشين جن كيلي، ماديلين بريور، الان راك، وكيكي لين، ومن المقرر طرحه بدور العرض الأمريكي يوم الجمعة 15 مارس.

Triple Threat

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة، وهو أحدث الأعمال السينمائية للنجم الإنجليزي، سكوت ادكنز والذي اشتهر ببطولة سلسلة أفلام "Boyka: Undisputed"، ويشاركه البطولة لأول مرة نجم أفلام الأكشن، توني جا والذي اشتهر أيضاَ ببطولة سلسلة أفلام الأكشن "Ong Bak"، وستدور أحداث الفيلم حول قاتل محترف يقوم بإبرام صفقة في محاولة منه لإنقاذ ابنة مليونير من قبل عدد من القتلة المحترفين المنافسين، والفيلم إنتاج انجليزي صيني مشترك، ومن المقرر طرحه بدور العرض الأمريكي يوم 19 مارس.

Us

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة، وهو أحدث أعمال المخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، جوردان بيلي، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم الرعب خاصته "Get Out" عام 2017، وحاز بفضله على جائزة الأوسكار الاولي له بمسيرته كأفضل نص سينمائي أصلي، ويشارك ببطولة أحدث أعماله السينمائية هذا العام، نخبة من نجوم هوليوود منهم النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، لوبيتا نيونقو، ويشاركها البطولة كلاً من اليزابيث موس، ويسنتون دوك، يحيي عبدول متين، وتدور أحداثه حول عائلة تقضي إجازة بأحد المناطق لتكتشف وجود عائلة مريبة تشبههم بشكل متطابق في الشكل في محاولة منهم للقضاء عليهم، والفيلم تم تصويره بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت ميزانيته الإنتاجية 24 مليون دولار، ومن المقرر طرحه يوم 22 مارس.

Hotel Mumbai

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الدراما والتشويق، حول قصة حقيقية لهجوم إرهابي على فندق تاج محل بمدينة مومباي الهندية، في محاولة لطاقم عمل الفندق لإنقاذ كل من هناك، والفيلم هو أحدث الأعمال السينمائية للنجم الهندي المرشح لجائزة الأوسكار، ديف باتيل، والذي اشتهر ببطولته لفيلم الدراما "Slumdog Millionaire" عام 2008، ويشاركه البطولة كلاً من أرمي هامر، أمانديب سينج، سهيل نايار، والفيلم تم تصويره ما بين الهند وأستراليا ومن المقرر طرحه بدور العرض الأمريكي يوم 22 مارس.