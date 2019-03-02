محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع "إنستجرام"، إجابات لعدد من أسئلة جمهورها.
وأجابت ياسمين صبري، على أسئلة متابعيها حول الأكلة التي تكرهها فقالت إنها تكره البامية، وأن أخر ما قرأته كانا كتابين عن الصوفية، مشيرة أنها تحب القراءة عن الصوفية وأنها قرأت رواية "قواعد العشق الأربعون" منذ ثلاث سنوات.
وأضافت ياسمين في ردها على الأسئلة أنها تمرنت كثيرا قبل أن تقوم ببطولة مسلسلها الجديد "حكايتي"، وخضعت لتمرينات شاقة في الصالات الرياضية، موضحة أنها تشجع برشلونة.
ونرصد لكم في هذه الصور أجابات ياسمين صبري على الأسئلة التي تلقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أشجع برشلونة وأكره البامية وأقرأ عن الصوفية.. ياسمين صبري تجيب على أسئلة جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.