أشجع برشلونة وأكره البامية وأقرأ عن الصوفية.. ياسمين صبري تجيب على أسئلة جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع "إنستجرام"، إجابات لعدد من أسئلة جمهورها.

وأجابت ياسمين صبري، على أسئلة متابعيها حول الأكلة التي تكرهها فقالت إنها تكره البامية، وأن أخر ما قرأته كانا كتابين عن الصوفية، مشيرة أنها تحب القراءة عن الصوفية وأنها قرأت رواية "قواعد العشق الأربعون" منذ ثلاث سنوات.

وأضافت ياسمين في ردها على الأسئلة أنها تمرنت كثيرا قبل أن تقوم ببطولة مسلسلها الجديد "حكايتي"، وخضعت لتمرينات شاقة في الصالات الرياضية، موضحة أنها تشجع برشلونة.

ونرصد لكم في هذه الصور أجابات ياسمين صبري على الأسئلة التي تلقتها.