بالفيديو: العميل السري بيرس بروسنان في مهمة بالجلباب بصحراء دبي

شارك النجم والممثل الأمريكي الشهير بيرس بروسنان، صاحب شخصية جيمس بوند، جمهوره لفعالياته فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعكف على تصوير فيلمه الجديد ” the Misfits”.

النجم العالمي ظهر من خلال الصور والفيديو خلال ركوبه جملاً فى صحراء دبى مدينة الساحرة، حيث ارتدى جلباب وعقال ونظارة شمسية وعلق قائلاً : صديقى الجديد تشاك، مشيرا أنه سيكون أحد مشاهد فيلمه الجديد “the Misfits” ، حيث يظهر برفقة المخرج وممثلين آخرين سيشاركونه العمل الجديد.

بينما ظهر النجم العالمي البالغ من العمر 65 عاما، في المشهد الثانى، بفيديو خلال مشاهدته لحمام سباحة مليء بالأسماك الكبيرة، موضحا لجمهوره أنه سيكون أحد مشاهد فى فيلمه الجديد أيضا ونال مقطعا الفيديو إعجاب جمهوره، كما تناول كوبا من القهوة مرسوما عليه صورته.

وكان موقع فني عالمي، قد كشف، مؤحرا، أن الممثل والنجم الأمريكي، والايرلندي الأصل الشهير بيرس بروسنان، قد شوهد مع زوجته كيلي شاي سميث، وهما يقودان الدراجات فى الحى الذى يقيمون به فى مدينة ماليبو في ولاية كاليفورنيا، حيث ظهر الثنائي العالمي المتزوج منذ 25 عاما وهما متشابكي الأيدى.

وتعد كيلي، الزوجة الثانية لبروسنان، والتي تزوجها بعد 10 سنوات من وفاة زوجته الأولى كاساندرا إثر معاناتها مع مرض السرطان، كما أنها والدة ابنيه “ديلان” و”باريس”، وكان قد تعرف عليها فى حفلة بأحد شواطئ المكسيك فى عام 1994.