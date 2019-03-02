الليلة.. نوال الزغبي تحتفل بألبوم "كدة باي" على مسرح المجاز

تحيي المطربة نوال الزغبي، حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح المجاز فى إمارة الشارقة، مساء اليوم، السبت، وذلك احتفالًا بألبومها الجديد "كدةباي".
ويشار إلى أنه يضم ألبوم "كده باي" الجديد 10 أغنيات منها 7 أغاني باللهجة المصرية
ويذكر أنه كان آخر ألبومات نوال الزغبى كان عام 2015 بعنوان "مش مسامحة"، ثم طرحت خلال هذه الفترة العديد من الأغانى السينجل.
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