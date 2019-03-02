شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تكرم الفنان اليمني أبو بكر سالم بعد50 عاما من الفن والان مع التفاصيل

كرمت هيئة الترفيه في المملكة الفنان اليمني الراحل أبو بكر سالم في حفل فني استثنائي ضخم أضاء بريقة سماء العاصمة الرياض، تخليداً لذكرى صاحب الحنجرة الذهبية، ووفاء لنجم خدم الأغنية الخليجية والعربية، احتضنه مركز الملك فهد الثقافي بمشاركة 15 فناناً.

وأطل الفنان الراحل بلفقيه على الحضور برائعة الغنائية «ما علينا»، عبر تقنية «الهولوغرام»، معيداً للذاكرة مسيرة حافلة عمرها تجاوز 50 عاماً، وكانت مبادرة الوفاء للقامة الفنية بلفقيه حافلة بعدد من المشاركات، حيث بدأت بمعرض خاص بمقتنيات الفنان أبو بكر سالم، وكانت تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وانطلقت بشريط الذكريات الذي قصه الفنان أحمد فتحي، وتغنى بـ«ظبي اليمن»، ثم قدم الشاب مطرف المطرف أغنية «دون يا قلم».

Advertisements

فيما كان حضور النجم الشاب فؤاد عبد الواحد لافتاً، وتألق في أداء «خنجر يماني»، الأغنية التي قدمها مع الفنان الراحل، وكان يغني فؤاد أمام الجمهور والفنانين أصحاب التجارب العريضة بمنتهى التركيز والثقة، في حين تغنى نبيل شعيل بأغنية «مشكلة في الناس»، وعزا القصور - إن حصل - في الأداء إلى عامل الوقت، ثم صعد على المسرح الفنان علي بن محمد الذي اختار تقديم أغنية «شلون حال الربع».

ووسط احتفاء الجمهور، حاول الفنان رابح صقر جاهداً أن يضع بصمته في أغنية «عادك إلا صغير».

بينما عاد الفنان الراحل لتسيد المسرح، بتقنية «الهولوغرام»، بإلقاء قصيدة أمام الجمهور، فيما بدا التأثر واضحاً على الفنان عبد الرب إدريس وهو يؤدي رائعة «سر حبي فيك غامض».