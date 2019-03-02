خمسة ملايين مشاهدة لكليب مالوما الجديد في 24 ساعة!

متابعة بتجـــــــــــــرد: طرح النجم الكولومبي العالمي مالوما عمله المصوّر الجديد بعنوان HP عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحقق الكليب أكثر من خمسة ملايين مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقه عبر قناة مالوما الخاصة على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

هذا واقتحم العمل قائمة الفيديوهات الأكثر روجًا في عدد كبير من بلدان العالم متقدّمًا على إصدارات أهم النجوم.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.

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نفيد بالذكر أن مالوما فاز مؤخرًا بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقًا على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف، كما وحصل على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام.

لمشاهدة فيديو كليب HP: