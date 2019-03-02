راغب علامة في جلسة غنائية استثنائية.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــــرد: يستعد السوبر ستار راغب علامة قريبًا لتصوير جلسة غنائية مميّزة لصالح موقع وتطبيق “أنغامي” الشهير.

وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، تقوم شركة Backstage Production بالتحضير لهذه الجلسة مع “أنغامي” بمعايير استثنائية تليق بمكانة راغب علامة وجمهوره العريض في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

على صعيد آخر، يترقب جمهور راغب علامة طرح ألبومه الجديد والمقرر أن يضم الأغاني التي أطلقها على طريقة السينجل في الفترة الماضية وهي “شفتك اتلخبطت”، “تركني لحالي”، “اللي باعنا”، “يلا حبيبي” و”ردلي كلماتي” بالإضافة إلى أغنيتين جديدتين ينشغل في الوقت الراهن بالعمل عليهما.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يعيش نجاح أغنيته الجديدة “ردلي كلماتي” التي أطلقها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب وحقق العمل نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا.