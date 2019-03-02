متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأت المخرجة ريما الرحباني متابعيها عبر موقع فيسبوك بنشر صورة أثارت ضجة كبيرة بين المستخدمين، إذ ظهرت فيها برفقة شقيقها الفنان زياد الرحباني.
واللافت أن هذه الصورة تأتي بعد خلاف، سبق وتحدّثت عنه وسائل الإعلام، دام لأشهر طويلة بين ريما وزياد الرحباني.
إشارة الى أن الفنان زياد الرحباني كان قد كشف عبر برنامج لهون وبس عن وجود مصالحة مع شقيقته ريما بعد قطيعة بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ريما الرحباني تفاجئ الجميع وتنشر صورتها مع شقيقها زياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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