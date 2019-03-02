نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 37 دقيقة مضت التعليقات على إطلاق فيلم “لهون وحبس” لـ هشام حداد باحتفالية مميزة في بيروت مغلقة

متابعة بتجــــــــــــرد: بحضور حشد كبير من الوجوه الفنية والاعلامية، احتفل الممثل اللبناني هشام حداد بالعرض الأوّل لفيلمه السينمائي الجديد “لهون وحبس” وذلك يوم الخميس 28 شباط، في Grand Cinemas ABC Verdun.

وشارك إلى جانب هشام حداد في الإحتفالية عدد كبير من الممثلين وضيوف الشرف المشاركين في العمل.

الفيلم كتابة وإخراج شادي حنا، انتاج شركة Shoot Productions لصاحبها فراس حاطوم ويضمّ باقة من الوجوه المعروفة، زميله في برنامج “لهون وبس”، جاد بو كرم، الشيف انطوان الحاج، زين الاتات، مراسلة قناة “الجديد” راشيل كرم، المعلق الرياضي وليد دمياطي، سليمى حرب، مقدم قناة OTV إيلي حوشان، تانيا صعب، جنيد زين الدين، نانسي السبع وغيرهم.

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أحداث الفيلم تدور ضمن إطار إجتماعي كوميدي حول إلقاء القبض على هشام حداد وعدم نجاحه بالخروج من السجن حيث تبلغ قيمة الكفالة المالية لاطلاق سراحه، مليار واربعمائة وتسعون مليون ليرة، وهو مبلغ لا يملكه فيستولي جاد بو كرم على مكانه في برنامج “لهون وبس” ليتعرّض بعدها هشام لوعكة صحية صعبة.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم “لهون وحبس” من المقرر انطلاق عرضه ابتداءً من يوم 7 آذار/مارس الحالي في جميع صالات السينما.