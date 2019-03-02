أحلام تشارك في عيد المعلّم.. إليكم ما قالته!

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت النجمة الإماراتية أحلام بعيد المعلّم مع الجمهور ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”.
ووجّهت أحلام معايدة خاصة إلى معلميها وأساتذتها، حيث كتبت في تغريدة لها: “كل سنه ومعلميني واساتذتي واي شخص تعلمت منه لو حرف بخير عيد المعلّم”.
على صعيد آخر، تواصل أحلام العمل على ألبومها الجديد والمنتظر من قبل الملايين من محبّيها في الوطن العربي.
وكانت أحلام قد طرحت مؤخرًا أولى أغاني الألبوم بعنوان “أبرحل” من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي وحققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة تجاوزت الثلاثة ملايين عبر موقع “يوتيوب”.
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