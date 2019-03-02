مراد مكرم ينضم إلى أسرة "الملكة" ويشوّق الجمهور

كشف الفنان مراد مكرم، عن سعادته بانضمامه إلى أسرة مسلسل "الملكة"، ليشارك به في "المارثون" الرمضاني المقبل، حيث يواصل تصويره حاليًا.

وقال مكرم لـ"لايف ستايل": اظهر في العمل بشخصية صعبة ومركبة وستكون مفاجأة داخل الأحداث التي تتسم بالتشويق والإثارة والغموض.

"الملكة"، بطولة ياسمين عبد العزيز، هاجر الشرنوبي، يوسف عثمان، مراد مكرم، إسماعيل شرف، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ومن إخراج حسام علي.

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