شكرا لقرائتكم خبر عن مش حلو ف حقهم.. مواقف فى حياة فناني هوليود كانت نقطة سوداء فى تاريخهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من شهرتهم الواسعة العالمية التى تصل إلى العالم بـأكمله، إلا أنهم لا يتمتعون بحب زملائهم فى العمل نهائياً ولا يحظون بالاحترام الواسع كبقية فنانين هوليود، وذلك بسبب أفعال اقترفوها فى حقوق الزملاء أو فى حقوق آخرين تحولت إلى نقطة سوداء فى تاريخهم الفنى، لذلك تعرف على مواقف فى حياة فنانين هوليود جعلتهم منبوذين وسط الزملاء ، لذلك وفقاً لوقع cheatsheet.



جونى ديب وأمبر هيرد

1.جونى ديب:

من أكثر فنانين هوليوود شهرة وتوسع وبالرغم من جماهريته الواسعة إلا إنه على مستوى العلاقات الأسرية والرومانسية أصبح مرعباً، وذلك بعد أن انتشر خبر طلاق الفنانة أمبر هيرد زوجته السابقة منه وذلك بسبب العنف الذى تعرضت له بسببه والضرب البشع والإهانة قبل الطلاق.



سكارليت جوهانسن

2.سكارليت جوهانسن:

من المتعارف على النجمة سكارليت جوهانسن أنها عنصرية جداً وذلك ظهر بشكل واضح بعد فيلمها Lucy والذى ضم عصابة متوحشة من الجنسية الآسيوية وبعدها ظهرت فى فيلم Ghost in the Shell والذى حمل نفس المعنى، الأمر الذى جعل سكارليت فى موضع الفنان العنصرى.

Advertisements



تشارلى شين

3.تشارلى شين:

اضطر المسئولون عن لوكيشن التصوير إلى طرده أكثر من مرة وذلك بسبب تعاطيه المخدرات وقت التصوير وعدم إدراكه ما الذى يفعله أمام الجميع لذلك جعل الكثير من زملائه، يلجأون إلى الابتعاد عن مشاركته فى أى من الأعمال الفنية.



ميل جيبسون

4.ميل جيبسون:

من أكثر الفنانين حباً وسط جمهوره إلا أن زملائه الفنانين لا يفضلون العمل معه خاصة بعد إهانة صديقته السابقة Oksana والتحدث معها بطرق لا تليق أمام العامة مع الشتائم والسب والقصف التى لا تستحقها.