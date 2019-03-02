نجوى كرم بـ"الأحمر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على جمهورها بفستان أحمر طويل، في أحدث جلسة تصوير لها، كشفت عنها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتشارك الفنانة نجوي كرم، في الموسم السادس من برنامج "ARABS got TALENT"، الذي يعرض على شاشة "MBC".
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