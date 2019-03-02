نجوى كرم بـ"الأحمر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على جمهورها بفستان أحمر طويل، في أحدث جلسة تصوير لها، كشفت عنها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".​

وتشارك الفنانة نجوي كرم، في الموسم السادس من برنامج "ARABS got TALENT"، الذي يعرض على شاشة "MBC".