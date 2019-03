رسمياً.. توم كروز يبدأ تحضيرات الجزء الثاني لـ"Edge of Tomorrow"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت شركة "Warner Bros."، عن بدء التحضيرات الجزء الثاني من فيلم الأكشن والخيال العلمي "Edge of Tomorrow" بطولة النجم الأمريكي العالمي، توم كروز، وذلك بعد النجاح الكبير للجزء الأول الذي طرح عام 2014، وتخطت إيراداته حاجز الـ300 مليون دولار عالمياً، وأكثر من 100 مليون دولار بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيقوم كاتب الجزء الأول، جيز باترورث، بكتابة الجزء الثاني من الفيلم، والمأخوذ من رواية بعنوان "All You Need Is Kill" للمؤلف الياباني، هيروشي ساكورازاكا، والتي تدور أحداثها حول عالم خيالي في المستقبل يجتاحه جنس فضائي في محاولة من البشر لإيقاف خطرهم، ومن المقرر أن يستكمل بطولة الجزء الثاني النجم توم كروز والنجمة إيميلي بلانت، وسيحمل الفيلم عنوان "Live Die Repeat and Repeat".

وكان من المقرر أن يتم التحضير للفيلم منذ نجاح جزئه الأول إلا أنه تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب ازدحام جدول نجوم الفيلم منهم توم كروز والذي انشغل مؤخراً ببطولة سلسلة أفلام الأكشن خاصته "Mission: Impossible"، إلى جانب النجمة إيميلي بلانت والتي انشغلت مؤخراً ببطولة فيلم الموسيقى الذي رشح لجائزة الأوسكار "Marry Poppins Returns".

يذكر أن توم كروز يعيش انتعاشة فنية خلال الفترة المقبلة، منها بطولته للجزء الثاني لفيلم الدراما خاصته "Top Gun: Maverick" والمقرر طرحه تجارياً بحلول شهر يونيو لعام 2020، إلى جانب إعلانه مؤخراً بطولته لعدد من الأجزاء الجديدة لسلسلة "Mission: Impossible" والمقرر طرح جزئه السابع بحلول عام 2021.