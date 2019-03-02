خاص الفن- نجوم مسلسل "أسود" .. تكثيف التصوير بين هذه المناطقخاص الفن- مروان خوري: "لهذا السبب قدمت...

ميرنا وليد - بيروت - يكثف صناع مسلسل "أسود" التصوير حاليا بعد أن إنطلقوا به منذ أسابيع قليلة حيث يصورون طيلة ايام الاسبوع باستثناء يوم اجازة واحد بالأسبوع ويتنقلون بين عدة مناطق لبنانية وبنهاية هذا الأسبوع سيتنقولن بين بيروت وبين بعبدا لتصوير المشاهد الجديدة حسبما علم موقع الخليج 365.
تستكمل الممثلة اللبنانية داليدا خليل تصوير مسلسلها الجديد بعنوان "أسود" والذي ستخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل الى جانب الممثل باسم مغنية والممثلة ورد الخال والممثلة فيفيان أنطونيوس.
وتنشر داليدا بعض اللقطات من كواليس تصوير المسلسل وأثناء تحضيرها لمشاهدها وسط تكتّم شديد على العمل. ونشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعتها بالممثلة اللبنانية فيفيان إندراوس وعبّرت فيها عن محبتها لها معلّقة :"أنا وأهضم فيفيان في العالم".
يذكر أن مسلسل "أسود" من تأليف الكاتبة كلوديا مرشليان وإخراج سمير حبشي.
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