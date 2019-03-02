خاص الفن- مروان خوري: "لهذا السبب قدمت أغنيات قديمة بشكل جديد"

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان مروان خوري عدداً من الاغنيات التي سبق وقدمها بصوته او بصوت فنانين آخرين وبحلة جديدة اعاد تقديمها بتوزيع جديد ومختلف منها أغنيات "رقصة" "بعدك يا هوى" "قلبي دق" "علقتني" وغيرها .

وتعليقا على الخطوة المميزة، قال خوري في حديث خاص مع موقع "الفن" :"أحضر لعدد من الاعمال الجديدة ستكون ديجيتال وهي تقريبا 5 أغنيات تحتاج بعض الوقت، وإعادة الاغاني التي قدمتها هي بسبب طلب من شركة معينة، والناس دائما تطالب بإعادة أغاني من ألحاني وكلماتي والناس تحب أن تسمع أغنيات بصيغة مختلفة".