كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نسرين طافش تكشف عن حلمها في مجال التمثيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النجمة السورية نسرين طافش، إنها تعتبر الغناء مُكملًا للتمثيل بالنسبة لها، لافتًة إلى أنها من الممكن أن تقدم أعمالًا فنية موسيقية بهاء غناء وتمثيل.

وأشارت إلى أن فكرة كونها ممثلة ومغنية في نفس الوقت ليس جديدة وإنما متواجدة منذ قديم الأزل ومنهم النجمات شادية وسعاد حسني وصباح، موضحًة أنها تستطيع تحقيق هذه المعادلة بالتمثيل والغناء وتكون فنانة شاملة.

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