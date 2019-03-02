كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نسرين طافش تكشف عن حلمها في مجال التمثيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت النجمة السورية نسرين طافش، إنها تعتبر الغناء مُكملًا للتمثيل بالنسبة لها، لافتًة إلى أنها من الممكن أن تقدم أعمالًا فنية موسيقية بهاء غناء وتمثيل.
وأشارت إلى أن فكرة كونها ممثلة ومغنية في نفس الوقت ليس جديدة وإنما متواجدة منذ قديم الأزل ومنهم النجمات شادية وسعاد حسني وصباح، موضحًة أنها تستطيع تحقيق هذه المعادلة بالتمثيل والغناء وتكون فنانة شاملة.
في سياق متصل أكدت نسرين أنها تعمل حاليًا على تصوير مسلسل "مقامات العشق"، وهو واحد من الأعمال التاريخية الضخمة المستلهم من سيرة الصوفى محيى الدين بن عربى أحد أشهر المتصوفين والملقب بالشيخ الأكبر.\
وأوضحت أن المسلسل لا يتناول قصة حياة المتصوف الأكبر محيى الدين ابن عربى بشكل كامل، وانما ولكن يتم تناول الفكر الصوفى السامى الذى اتبعه فى قصة درامية شيقة، موضحة أنها تجسد فى العمل شخصية "ست الحسن" وهي شاهدة على العصر ومؤرخة الأحداث والراوية.
يشارك فى بطولة "مقامات العشق" نخبة من النجوم العرب منهم نادين خوري، ومصطفى الخانى، ولجين إسماعيل، وجهاد سعد، وسارة فرح، ومحمد حداقي، ومحمد حمادة، ويوسف الخال.. وآخرين، والعمل من إخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتأليف الكاتب محمد البطوش”، والعمل مأخوذ عن سيرة محيى الدين بن عربى.