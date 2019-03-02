كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عادل إمام يُكثف ساعات التصوير في "هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفنان محمد إمام ساعات تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "هوجان"، بقيادة المخرجة شيرين عادل، التي كثفت ساعات التصوير ووصلت لـ16 ساعة يوميًا.

يأتي هذا من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى من العمل، المقرر أن ينافس به في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وانتهى محمد إمام من تصوير 3 أسابيع كاملة من المسلسل الذي ومن تنتجه شركة سينرجي.

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ويقدم محمد إمام فى العمل شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه "هوجان" فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، ويشارك فى بطولته كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

يُذكر أن محمد إمام يستأنف تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" عقب انتهاء شهر رمضان المقبل مباشرة، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الأضحى، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، وآخرون، تأليف تامر فتحى، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز.