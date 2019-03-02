شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يعود يستأنف تصوير "ولاد رزق2" بعد تعافيه من التهاب الأحبال الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم أحمد عز إلى التهاب فى الأحبال الصوتية خلال الأيام الماضية، بعد انتهائه من تصوير آخر مشاهده بفيلم "الممر"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، من تأليف وإخراج شريف عرفة .

وطالب الأطباء الفنان بالراحة وعدم تعرضه للإرهاق والتحدث لوقت طويل، لراحته من الالتهاب، مما جعل فريق عمل فيلم "ولاد رزق" يؤجلون التصوير لحين تعافيه، حيث تأجل التصوير لمدة أسبوع كامل، ومن المقرر أن يعود لاستئناف التصوير خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، أحمد داود، كريم قاسم، نسرين أمين، باسم سمرة، وهو من تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج طارق العريان، ويشارك فى إنتاجه بجانب سينرجى عدة شركات أخرى.

اما فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، ويشارك فى بطولته، النجوم أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.