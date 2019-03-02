بالفيديو| جيهان خليل تكشف كواليس "122"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، مقطع فيديو من كواليس فيلم "122"، الذي حقق إيرادات تخطت الـ22 مليون جنيه، منذ بداية طرحه في دور العرض بمصر والوطن العربي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
الفيلم هو الأول عربيا بتكنولوجيا 4DX، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدآ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهم.
"122" بطولة طارق لطفي، أحمد داوود، وأمينة خليل، وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، من إنتاج شركة مقام للمنتج سيف عريبي، تأليف صلاح الجهينى، وإخراج ياسر الياسري.
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