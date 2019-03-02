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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان سعد لمجرد، صورة جمعته بوالده، يهنئه بعيد ميلاده، متمنيا له دوام الصحة، ووجه له رسالة، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".
وعلق "لمجرد" على الصورة، قائلا: "بابا حبيبي وأعز أصدقائي كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة، كل عام وأنت تاج راسي ومثلي الأعلى، كل عام وأنت حبيبي يا بابا يا حب حياتي".
واختتم سعد كلامه: "الله يطول فعمرك ويخليك لينا ويسمح لي منك أنت وماما يا ربي أمين.. باسمي وباسم أخي علي نهنؤك بعيد ميلادك ياعشق قلبنا".
يذكر أن سعد لمجرد طرح مؤخرا أحدث كليباته الغنائية "بدك ايه"، والأغنية مزيج بين الموسيقي الهندية والعربية.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد في عيد ميلاد والده: "أنت تاج راسي ومثلي الأعلى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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