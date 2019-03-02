ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية نادين نسيب نجيم تظهر بجمالها الطبيعي من دون ماكياج..بالصورة ‎ https://www.elfann.com/news/show/1235938 خاص الفن- تعرفوا على أجر عمرو دياب الخيالي في الحفلات https://www.elfann.com/news/show/1235903 خاص الفن- جيني إسبر: العمر مجرد رقم.. وهذا عمري الحقيقي https://www.elfann.com/news/show/1235897 فضيحة.. فنانة سعودية تتعرض للتحرش في الشارع- بالفيديو https://www.elfann.com/news/show/1235926 إبنة نانسي عجرم حديث الجمهور برقصها المحترف .. شاهدوها- بالفيديو ‎ https://www.elfann.com/news/show/1235923 دينا تهاجم صافيناز بقوة : ليست سوى ضيفة في مصر ولا يحق لها الحديث عن الرقص الشرقي https://www.elfann.com/news/show/1235902 كيم كارداشيان بفستان جريء مجدداً.. شفاف عند منطقة الصدر بشكل واضح! https://www.elfann.com/news/show/1235911 المزيد المزيد

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الفن: فنانة تتعرض للتحرش في الشارع وهذا أجر عمرو دياب في حفلات الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.