الوليد الحلاني يكشف عن تلقيه اتصالاً هاتفيّاً مهماً وهكذا فاجأه والده بأغنية "عم يسألوا"عبد الهادي...

ميرنا وليد - بيروت - بالزهور والبقلاوة، إفتتحت أديل حلقة اللّيلة من برنامج "بيت الكل" تقديم عادل كرم عبر شاشة الـ "أم تي في" الى جانب عباس جعفر الذي وجّه العتب لزميلته لأنها لم تدعمه في برنامج "ديو المشاهير".

واختارت أديل هذه الإفتتاحية بعد أن رزق معالي الوزير السابق ملحم رياشي بابنته ماريا، واستقبل عادل في بيته ملحم رياشي ومقدمة البرامج دوللي عياش والوليد الحلاني نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني.

بالصوت الجبلي والأغنية اللبنانية، دخل الوليد الحلاني الى الاستديو وأدّى أغنية "زينوا الساحة" بالزفة والزغاريد وقالت له أديل:

"إيويها ربح إبن الحلاني وخسر يللي تحداني،

إيويها ويللي بيتحداني ما بيطلع الأول بيطلع التاني".

أشار الحلاني إلى أنه كان يتوقع الفوز في البرنامج الى حين الأيام القليلة التي سبقت إعلان النتيج إذ بدأ يشعر بالتردّد حول إمكانية الفوز باللقب،

ووتحدّث عن أن والدته تحدّته ووعدته بالحضور مباشرة الى الاستديو في حال وصل الى النهائيات.

وقال أن والدته ودانا باستطاعتهما الغناء معه وماريتا وعاصي ككورال لأنهما صوتهما صحيح.

وتحدّث الوليد عن كواليس التحضير لأغنيته الأولى بعنوان "عم بيسألوا"، إذ كان عادة يسجل صوته على أغنيات والده عاصي في الأستديو وكانت "عم بيسألوا" إحدى أغنيات عاصي التي سجلها الوليد من دون أن يدري أن والده سيحضرها له كمفاجأة عند انتهائه من البرنامج.

ولفت الإنتباه الى أن شقيقته ماريتا الحلاني تتمتع بأذن موسيقية وهي من اكتشف صوته قبل أن يخبر والده بموهبته لأوّل مرّة. وقال له والده أن صوته جميل ولكن يلزمه التدريب الكافي كي يغني. وكشف عن سرّ أعطاه إيّاه والده كي يصبح صوته أفضل وهو أن يستمع مطوّلاً الى أغنيات الفنان الراحل وديع الصافي واستذكره في أغنية "مريت عالدار".

أما شقيقته دانا فحضرت الى الاستديو حاملة صورة أخيها الوليد وغنّت الى جانبه أغنية والدهما "يا ميمة".

وكشف الوليد في حديثه عن تلقيه اتصالاً هاتفيًّا من الفنان جورج وسوف، هنأه فيه على صوته وأدائه وقدّم له النصائح بمناسبة دخوله الى مجال الفنّ.

الوليد أمتع المشاهدين بالغناء والرقص والإيجابية وأخلاقه الرصينة التي تنبئ له بمستقبل واعد.