رفيق علي أحمد موسوعة أعمال ومثله الأعلى أنطوان كرباج.. وكسر العادات والتقاليد

ميرنا وليد - بيروت - هو موسوعة أعمال ونجاحات على مدار السنوات الماضية، قدّم للفن اللبناني وتحديد للتمثيل أكثر من ما قدم هو له. لا زال اليوم إسم لامع بالادوار الصعبة والمركبة، التي لا يمكن ان يجسدها احد غيره.

ولد الممثل والمؤلف والمخرج رفيق علي أحمد في منطقة يحمر الشقيف جنوب لبنان، وقد أحب التمثيل من صغره وكان هدفه أن يصبح ممثلاً، وبدأ يعمل على تحقيق هدفه من مقاعد الدراسة. انتقل من يحمر الى بيروت وهو في عمر الـ25 عاماً، لكي يدرس التمثيل رغم معارضة والديه، وهو أول من كسر الحواجز في هذا المجال.

درس الإخراج والتمثيل في الجامعة اللبنانية، وتخرّج حاصلاً على شهادته عام 1981، قبل أن تبدأ مسيرته بعد 3 سنوات فقط بفيلم "ليلى والذئاب".

رفيق علي أحمد الممثل والكاتب

رغم عمره الصغير كشف رفيق علي أحمد عن موهبته في مجال التأليف في عام 1985 من خلال فيلم "معركة"، الذي كان قصة وسيناريو وحوار رفيق علي أحمد، وحصد نجاحاً كبيراً نسبة إلى تجربته الأولى في هذه المجالات.

في الأعوام بين 1992 و 2000 بدأ الجمهور يتعرف أكثر وأكثر على رفيق علي أحمد الممثل، فقد شارك في فيلم "ناجي العلي" ومسلسلي "مع الإنسان" و"الزير سالم"، إلى جانب مسرحية "آخر أيام سقراط".

بعدها شارك رفيق علي أحمد في العملين التلفزيونيين الضخمين، "صلاح الدين الأيوبي" و"أبو الطيب المتنبي".

في الأعوام بين 2005 و 2007 شارك في المسلسلين "المرابطون والأندلس" و"الظاهر بيبرس"، إلى جانب فيلمي After Shave و"على الأرض السماء"، ومسرحيتي "جبران والنبي" و"جرصة" التي كانت من تأليفه.

تعاون رفيق علي أحمد مع الممثل المصري عادل الإمام في فيلم "زهايمر"، ومثّل في المسلسل الذي جسّد حياة الشحرورة صباح، والذي حمل اسم "الشحرورة".

عام 2013 شارك رفيق علي أحمد في المسلسل اللبناني – المصري "جذور" الذي نال نسبة كبيرة من المشاهدة، وكان نقلة نوعية في الدراما المختلطة، إضافة الى مشاركته في مسلسل "نكذب لو قلنا ما بنحبش" إلى جانب الممثلة المصرية يسرا.

يُعدُّ رفيق علي أحمد من أعمدة الدراما اللبنانية، وأستاذاً في الأداء العفوي الحقيقي الذي ينبع من الداخل من دون أي مجهود. زرع في المشاهد العربي حب الدراما، بعد أن فقد الأمل منها في مرحلة من المراحل، وأكد له أنها لا زالت بألف خير بوجوده.

من هو مثله الأعلى؟

يقول رفيق علي أحمد أنه أراد أن يكون ممثلاً مثل الممثل أنطوان كرباج، وكان هدفه عندما كان شاباً أن يلمحه فقط وقال في إحدى المقابلات: “أنا جيت على بيروت حتّى صير أنطوان كرباج!، وليرى منصور وعاصي الرحباني ولو من بعيد… والحلم تحقّق وأكّد أنّ: "لا شيء مستحيل و”سقراط” بالنسبة لي تحقيق الحلم!"

رفيق علي أحمد حورب عندما كان نقيباً للممثلين فاستقال

انتخب رفيق نقيباً للممثلين في السابق، ويقول إنه حورب كثيراً في تلك المرحلة واستقال لأنه لم يتمكن من تحقيق قانون تنظيم المهنة، في غضون 6 أشهر كما كان يُخطط.

رفيق علي أحمد كسر حاجز الطائفية وتزوج من درزية

إلى جانب كونه أول من مثّل في عائلته وكسر حاجز الخوف من هذا المجال في ضيعته، فقد كسر أيضاً حاجز الطائفية فهو الشّيعي المتزوّج من درزية، ويقول رفيق علي أحمد إن موضوع الاختلاف الديني لم يشكّل يوماً عائقاً بالنسبة له، لأنه لا يهتم بهذه التفاصيل بل ينظر إلى جوهر الانسان، وقال: "لا أؤمن لا بالأحزاب ولا بالمذاهب ولا بالدّين المتطرّف".

وتقول زوجة رفيق السيدة جمال إنه إنساني للغاية، ويساعدها في أعمال المنزل وهو شخص منفتح ومثقف.