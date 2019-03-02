محاولة فاشلة لتشويه صورة دنيا سمير غانم

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر بعض المواقع صورة جنسية للفنانة دنيا سمير غانم وهي مفبركة من خلال خاصية الفوتوشوب. وقد تم نشر فيديو بعنوان "فضيحة دنيا سمير مع المخرج خالد يوسف" وتمت فبركة أخبار غير حقيقية. هذا الامر مرفوض كلياً، ولأصحاب النفوس الصغيرة الذين فبركوا هذه المعلومات والفيديوهات نقول ان دنيا ممثلة وفنانة محترمة يفتخر بها بلدها، وهي إبنة ممثل كبير بأخلاقه وفنه، ولا تحتاج الى هذا النوع من الشهرة الزائفة لأنها مشهورة اصلا واغنياتها تحقق ملايين المشاهدات والاستماع، وبطبيعة الحال بعيدة كل البعض عن الفضائح.

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