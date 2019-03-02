شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل شخصية وفاء سالم فى مسلسل "ابن أصول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة وفاء سالم من تصوير عدد كبير من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ابن أصول" الذى يخوض به الفنان حماده هلال السباق الرمضانى المقبل، ومن إخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجى، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وتجسد من خلاله شخصية حماة البطل ووالدة الفنانة رانيا منصور والتى تراهن عليه بقوة خلال الموسم لأنه يقدمها بشكل مختلف تماما عن أعمالها السابقة.

"ابن أصول" بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، ايناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين، ويعد المسلسل الثالث على التوالى الذى يظهر به "حمادة هلال فى دراما رمضان بعدما كان يظهر كل عامين.

يذكر أن مسلسل "ابن أصول" تدور أحداثه فى اطار اجتماعى به خط كوميدى وذلك من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومحلات ذهب وهو شخص مقتدر ومحترم ويتمتع بخفة الظل ومع تطور الأحداث يدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.