بالصور| مي نور الشريف تتجول في شوارع لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورًا من رحلتها بلندن، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت مي في الصور بدون مكياج أثناء تجولها بالشوارع، ولاقت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن اَخر أعمال الفنانة مي نور الشريف مسلسل "اللهم إني صائم"، بطولة الفنان مصطفي شعبان.

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