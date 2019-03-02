صورة للملكة اليزابيت مع ملك الاردن تثير القلق… والسبب؟

أثارت يد ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، التي ظهرت في صورة رسمية حديثة، مخاوف كبيرة بشأن صحتها.

وانتشرت صورة لمكلة بريطانيا خلال استضافتها الملك عبدالثاني، ملك الأردن، وزوجته الملكة رانيا، في قصر باكنجهام في العاصمة، لندن، حيث ظهرت وهي مرتدية ثوب أبيض أنيق.

وبحسب ما ذكرته “روسيا اليوم”، أن صور الملكة إليزابيث الثانية لفتت أنظار الجميع بسبب لون يدها اليسرى، الذي تحول للون الأرجواني الغريب، حيث أثارت مخاوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول الحالة الصحية لملكة بريطانيا، متمنين لها الكثيرون الشفاء العاجل (دون وجود أي سبب منطقي).

وبغض النظر عن لون يد الملكة، البالغة من العمر 92 عامًا، مارست إليزابيث الثانية مهامها الملكية بكل جدارة.

ويذكر أنه في يونيو الماضي، أفادت تقارير بأن ملكة بريطانيا اضطرت للانسحاب من اجتماع عُقد في كاتدرائية القديس بولس، لظروف قاهرة، لكنها عادت إلى أداء واجباتها بعد بضعة أيام، وفي الشهر السابق، خضعت جلالة الملكة لعملية جراحية في العين.