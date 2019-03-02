شاهد… اعلامية مصرية تكشف كيف انتقمت من احد ازواجها بعد ان قام بضربها!

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، إنها تعرضت للضرب من أحد أزواجها، لكنها أخذت حقها منه في حينها.

وأضافت ياسمين الخطيب خلال استضافتها ببرنامج “قطعوا الرجالة” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة “النهار”: “اه تعرضت للضرب بس انا كما اخدت حقي وقتي” وتابعت “غزيته كسرت المراية وغزيته قطعتله عصب اصبعه وسببتله عاهة مستديمة”.

واضافت ياسمين انها غير نادمة على ما قامت به قائلة “لما افتكره يسعدني جدا اتذكر انه كل ما يبص لصباعه المعووج دا يفتكرني”.