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كتب امير فتحي في السبت 2 مارس 2019 05:34 صباحاً -
كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، إنها تعرضت للضرب من أحد أزواجها، لكنها أخذت حقها منه في حينها.
وأضافت ياسمين الخطيب خلال استضافتها ببرنامج “قطعوا الرجالة” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة “النهار”: “اه تعرضت للضرب بس انا كما اخدت حقي وقتي” وتابعت “غزيته كسرت المراية وغزيته قطعتله عصب اصبعه وسببتله عاهة مستديمة”.
واضافت ياسمين انها غير نادمة على ما قامت به قائلة “لما افتكره يسعدني جدا اتذكر انه كل ما يبص لصباعه المعووج دا يفتكرني”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… اعلامية مصرية تكشف كيف انتقمت من احد ازواجها بعد ان قام بضربها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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