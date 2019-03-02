شاهد… فيفي عبده ترقص على انغام كاظم الساهر وتثير غضب جمهورها!

كتب امير فتحي في السبت 2 مارس 2019 05:34 صباحاً -

فيفي عبده تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده لهجوم لاذع وذلك بعد قيامها بنشر مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها انستغرام. وظهرت فيفي في الفيديو وهي ترقص على أنغام كاظم الساهر، مرتدية عباءة سوداء، طويلة، بأكمام، ولها فتحة عند منطقة الصدر، مع شعر منسدل، ومكياج صارخ باللون الأحمر. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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