مصرية تطلب الخلع من زوجها لأنه يريد تسمية طفلهما “يسري”!

أقامت سيدة مصرية حامل دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة برمسيس، نظرا لاعتزامه تسمية مولودهما الذي ينتظرانه «يسري» واعتراضها على ذلك الاسم.

وقالت السيدة، التي تدعى رباب، لموقع “فيتو” المصري إنها جاءت إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع لتتخلص من زوجها المتسلط الذي يريد أن يسمي المولود «يسري» على اسم والده المتوفي، وتنفيذا لرغبة والدته.

وأضافت رباب أنها تبلغ من العمر 23 عاما، وحامل في الشهر الثامن، وتابعت: «زوجي شخص متسلط لا يسمع لأحد، ولم يحاول ولو لمرة واحدة إرضائي أو عمل ما أطلبه منه، ولكنه (ابن أمه) ينفذ كل ما تأمره به دون تفكير».

وقالت: «طلبت الخلع بعدما تأكدت أن حماتي لن تترك لي مكانا في قلبه، وأنني سأعاني طوال حياتي من تدخلها في حياتي الشخصية، وتخطيطها لمعيشتنا على مزاجها فهي التي طلبت منه تسمية المولود يسري رغم اعتراضي على الاسم».