أنغام ليست الأولى.. فنانات قبِلنَ بموقع الزوجة الثانية!

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: لم تقف الشهرة والنجومية عائقاً أمام قبول بعض الفنانات بلقب الزوجة الثانية. فبعض الفنانات اللواتي لا تقبلن إلا بالأدوار الأولى على الشاشة، ارتبطن برجال متزوجين ولديهم أبناء.

ولم تكن دعوى الطلاق التي أقامتها زوجة الموزع أحمد ابراهيم بداعي الضرر لزواجه من الفنانة أنغام غريبة. خاصةً وان الفنانة التي تقبل أن تكون زوجة ثانية، تستعد نفسياً لمواجهة المشاكل مع عائلة الزوج باستثناءات قليلة.



روبي

تزوجت من المخرج سامح عبد العزيز لفترة قصيرة بشكل سرّي، في حين كان متزوجاً من والدة أبنائه. لكنها انفصلت عنه بعدما أنجبت ابنتهما الوحيدة طيبة مع الأخذ في الاعتبار أن الخلافات بينهما وصلت للقضاء أكثر من مرة. إلا أنه عاد لزوجته الأولى، وانفصل عن روبي نهائياً.



ياسمين عبد العزيز

تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة لمدة 14 عام تقريباً وانجبت منه رغم أنه كان متزوجاً من سيدة يتردد أنه انفصل عنها، لكنها لم تظهر برفقته مطلقاً. ثم عادت ياسمين وانفصلت عنه بدورها قبل أكثر من سنة، ليعلِن زواجه مؤخراً من الفنانة ريهام حجاج.

شريهان

تزوجت الفنانة شريهان من رجل الأعمال الاردني علاء الخواجة عندما كان متزوجاً من الفنانة إسعاد يونس التي تربطها بها علاقة صداقة. مع الإشارة إلى أن علاقتهما توترت لفترة قبل أن تعود للهدوء مجدداً.

صابرين

ارتبطت صابرين بزوجها المتزوج من سيدة أميركية، وهي كشفت عن هذا الأمر في أحد اللقاءات التليفزيونية.

وفاء عامر

تزوجت من المنتج محمد فوزي بينما كان متزوجاً من سيدة هي أم أولاده، ولا تزال في عصمته. لكن وفاء هي التي ترافقه في المناسبات الاجتماعية والفنية مع الأخذ في الاعتبار العلاقة الطيبة التي تجمع بين وفاء وضرتها التي تتجنب الحديث عنها إعلامياً، خاصةً وأن الأمر معروف منذ فترة طويلة.

ريم البارودي

تزوجت من الفنان أحمد سعد لمدة شهر وهو متزوج من السيدة لبنى والدة أولاده. علماً بأن زواجهما السرّي انتهى بالطلاق وبدون أبناء.



سمية الخشاب

تزوجت من الفنان أحمد سعد. وزوجته الأولى لا تزال في عصمته. علماً بأن سعد يتجنب الحديث عن هذا الأمر ويؤكد دائما أن هناك مشكلات بينه وبين والدة أبنائه.