فيلم "الفريق" يفتتح مهرجان شرم الشيخ

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ينطلق اليوم السبت مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في مصر.بتنظيم من مؤسسة نون للثقافة والفنون في أحد المنتجعات المطلة على البحر الأحمر. حيث سيعرض 58 فيلما من 26 دولة ضمن خمس مسابقات، فيما ستكون سينما الصين ضيفة شرف هذه الدورة الجديدة، وستقام على هامش فعالياته ورشة لصناعة الفيلم ستستمر حتى الثامن من مارس بقصر الثقافة في شرم الشيخ.

ويفتتح عروض المهرجان الفيلم التسجيلي المصري بعنوان "الفريق" للمخرج إسلام رسمي الذي يتناول صناعة السينما ويتضمن مقابلات مع عناصر ونجوم من بينهم الممثلة منى زكي ومدير التصوير أحمد المرسي والمخرج هادي الباجوري والموسيقي هشام نزيه ومصممة الأزياء مي جلال.

الجدير ذكره أن إدارة المهرجان قررت إهداء دورة هذا العام لروح الفنانة الراحلة سعاد حسني. كما ستُكرّم الناقد المصري يوسف شريف رزق الله والمخرج الصيني تشي في والممثلة المصرية هالة صدقي والمخرج المصري علي الغزولي والممثل المصري لطفي لبيب.



