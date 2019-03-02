شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة دعسوقة تحتفل بيوم المرأة العالمى فى صحراء المماليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة دعسوقة لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة عبر احتفالها بيوم المرأة العالمي، عبر حفل جماهيري مفتوح يحتضنه مقعد السلطان قايتباي التاريخي فى منطقة صحراء المماليك، وذلك فى تمام السابعة مساء الجمعة المقبل 8 مارس. وتعتبر الدعسوقة من أجدد التجارب الموسيقية فى وسط الأندرجراوند، انطلقت شهرتها فيما مضى من الساوند كلاود، عبر أول أغانيها "هعمل الصح واشرب حشيش"، ومن بعدها كوّنت "لوكا" المغنية فكرة باند متكامل يضم موسيقيين جيتار وكيبورد ودرامز، وتتكل على استايل موسيقى يجمع بين الفولك والسوينج، ومن أبرز أعمالها "لو كل الناس" من كلمات الراحل حسين الإمام، ورائعة صلاح جاهين "النور ملو الشوارع ومليون راديو والع".

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