فيديو| مايلي سايرس تغني لصالح مرضى سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة الأمريكية العالمية، مايلي سايرس، على حضور حفل خاص أقامته مؤسسة "Women’s Cancer Research" لصالح مرضى سرطان الثدي، بحضور نخبة من النجوم والشخصيات العامة بفندق بيفرلي هيلز، مساء أمس الجمعة.

ونشرت مايلي، فيديوهات من الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها، وهي تغنى عددا من أغانيها الشهيرة منها "The Climb" وأغنية "River" للموسيقية الكندية، جوني ميتشل، والتي لاقت إعجاب الحضور بالحفلـ إلى جانب استحسان متابعي مايلي بحسابها على "إنستجرام".

وحرصت مايلي سايرس مؤخرا على حضور العرض الخاص لفيلم زوجها "Isn’t It Romantic" الذي أقيمت فعالياته بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، تزامنا مع أعياد الحب، بدلا منه نظرا لتعرضها لوعكة صحية، وهو ما لفت الأنظار للعلاقة الرومانسية التي يمر بها أحدث زوجين بالوسط في هوليوود.