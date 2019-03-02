شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يعود بسينجل جديد من كلمات أحمد المالكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر أحمد المالكى في أغنية جديدة من ألبوم المطرب محمد محسن الجديد، وهى من ألحان محمد عبيه، وتوزيع الهامى دهيمة، ، ومقرر أن يتم تسجليها فى الأيام المقبلة.

كما يتعاون "المالكى" أيضا مع المطرب إيهاب توفيق لتسجيل أغنية جديدة سينجل، ولكنه لم يحدد اسم الأغنية حتى الآن، وهى من ألحان أحمد البرازيلى وتوزيع أحمد عادل.

يذكر أن أحمد المالكى قدم عددا من الألحان مع نجوم مصر والوطن العربى منهم تامر حسني وأنغام ومى كساب وهيفاء وهبي وتامر عاشور ورامى جمال وغيرهم من المطربين.