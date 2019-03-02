شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين زوجة صلاح عبد الله فى "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الممثلة الشابة ميرنا نور الدين زوجة الفنان صلاح عبد الله الذى يجسد شخصية تدعى "بهلول الحمش" والذي يرعى تربية الفنان محمد إمام منذ الصغر ويسعى بطريقة غير مباشرة لاستغلاله في عدة أنشطه مختلفة، ومع ملاحظته للقوة الخارقة التي يتميز بها إمام أطلق عليه اسم هوجان.

ولأول مرة يتحدث محمد إمام باللهجة الفلاحى فى أحداث المسلسل، حيث يجسد شخصية بطل خارق خلال أحداث المسلسل، ويأكل الزجاج ويقوم بعمل أشياء غريبة وخارجة مما تتسبب فى تسميته بهوجان فى المنطقة الشعبية التى يعيش فيها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.