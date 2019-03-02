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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان مصطفى قمر، صورة جمعته بوالده، يهنئه بعيد ميلاده، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وعلق مصطفى قمر: "كل سنة وأنت طيب يا بابا، وربنا ما يحرمنا منك أبدًا، على فكرة يا بابا، أنا مش حاجيب هدية السنة دي، طبعا إنت عارف ليه علشان عيد ميلادك 29 فبراير، والسنة دي مجاش".
يذكر أن الفنان مصطفى قمر يشارك كضيف شرف في فيلم "قهوة بورصة مصر"، المقرر عرضه قريبا، من بطولة علاء مرسي، وإخراج أحمد نور.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. مصطفى قمر لم يشترِ هدية لوالده في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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