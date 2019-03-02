شاهد… فنانة كويتية تقيم حفل زفاف اسطوري بمناسبة حصولها على الدكتوراة

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كتب امير فتحي في السبت 2 مارس 2019 02:36 صباحاً -
احلام حسن
اقامت الفنانة الكويتية احلام حسن حفل كبير اشبه بحفلات الزفاف وذلك بمناسبة حصولها على الدكتوراة.
وقد ارتدت احلام فستان ابيض ودخلت الحفل على انغام اغنية خاصة تقول كلماتها: “دكتورة احلام بعد التعب والله نلتي”.
وقد حضر الحفل عدد كبير من صديقات احلام ونجوم الفن والاعلام في الكويت كان منهن الهام الفضالة, حليمة بولند، فاطمة الصفي، بثينة الرئيسي، غدير السبتي، هند البلوشي وغيرهن.
يذكر ان أحلام حسن قد حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية، في الفلسفة في الآداب عن الدراما المسرحية.
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