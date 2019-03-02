شاهد.. رقص حليمة بولند في حفل تخرج احلام حسن

كتب امير فتحي في السبت 2 مارس 2019 02:36 صباحاً -

شاركت الاعلامية الكويتية حليمة بولند في حفل تخرج مواطنتها الفنانة احلام حسن والذي حضره عدد كبير من نجمات الكويت امس الجمعة. ونشرت حليمة بولند مقاطع فيديو من الحفل وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وقد اطلت حليمة بفستان احمر انيق في الحفل كما ظهرت في الفيديو وهي ترقص.

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