كتب امير فتحي في السبت 2 مارس 2019 02:36 صباحاً -

الهام الفضالة اطلت الفنانة الكويتية الهام الفضالة بالقفطان المغربي وذلك في حفل تخرج مواطنتها الفنانة احلام حسن. وقد نشرت الهام الفضالة فيديو عبر حسابها على سناب شات اثناء خضوعها لجلسة ماكياج على يد الخبيرة خلود الشمري. كما نشرت صورة لها بالقفطان المغربي وعلقت عليها قائلة: “منتهى الأناقة حينما يكون فكرك أكثر تهديباً من مظهرك .. ومشاعرك أزكى طيباً من عطرك .. وخُلُقك أكثر جاذبية من خِلقتك ‎”. وتابعت: “القفطان المغربي حلو بالزاف بالزاف انا شخصيا اعشق القفاطين المغربية رزة وكشخة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… الهام الفضالة بالقفطان المغربي في حفل تخرج احلام حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.