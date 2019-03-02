شويتا تيواري تتحدث حول دخول ابنتها المراهقة عالم التمثيل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نفت الممثلة الهندية شويتا تيواري shweta tiwari صحة تقارير زعمت مؤخراً توقيع ابنتها أول ظهور تلفزيوني لها. ووفقا لتقرير صدر في India Forum، فإن بالاك البالغة من العمر 17 عاما تستعد للاشتراك في دور محوري في المسلسل الشهير Yeh Rishtey Haim Pyaar Ke.

كتبت تيواري على عدد من حسابتها بوسائل التواصل الاجتماعي، “لا! هذا ليس صحيحا ليس لدي اي فكره عن مكان هذه الشائعات التي لا أساس لها، لا افهم لماذا لا توضح الشركات المنتجة لتلك الأعمال الحقيقة أولا وقبل كل شيء”، وحيث أن هذه الواقعة ليست المرة الأولى التي يشاع فيها أن ابنه شويتا تيواري بالاك كانت جزءا من المسلسل القادم.

وكانت شويتا قد أكدت في وقت سابق ان ابنتها بالاك قد انضمت لفريق مسلسل Kasautii Zindagii Kay 2، ولكن سرعان ما أنكرت ايكتا كابور منتجة العمل تلك الادعاءات، مشيرة أنها كانت مجرد حالة من سوء الفهم.

في العام الماضي ، كانت هناك تقارير بأن ابنة تيواري ستعمل بفيلم جديد، ومع ذلك ، في وقت لاحق قالت الممثلة انه سيكون من الأفضل أن ندع الفتاة البالغة من العمر 17 عاما تركز على دراستها.

وفي السياق، أكدت الممثلة في لقاء صحفي سابق أنها تستعد لبطولة المسلسل الجديد Hum, Tum Aur Them.