لم تكن عروس خجولة.. صور جديدة من حفل زفاف نجمة بوليود بريانكا شوبرا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثلة بريانكا شوبرا و زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس متزوجان منذ أكثر من شهرين، ولكن العالم لا يتوقف عن الحديث عن زفافهما الفخم الذي أقيم في مدينة في جودبور الهندية، حتى اللحظة الراهنة.

ومع استمرار ظهور المزيد والمزيد من الصور التي لم تُنشر من قبل عن الزفاف، يتدفق نهر من الإعجاب والثناء من متابعي الثنائي حول عظمة مراسم الزفاف المتعددة التي كانت تهيمن على الاحتفال. مؤخراً شاركت “منارا تشوبرا” ، إبنة عم بريانكا المزيد من الصور غير المرئية من مراسم عقد قرانها، التي أقيمت قبيل حفل زفاف في قصر عميد بهوان في جودبور.

إحدى الصور تظهر بريانكا ونيك يرقصان معاً خلال مراسم “ليلة الحناء”، وكان كلاهما يرتديان ملابس بيضاء بينما يرقصان على دقات “دول”. وتظهر صورة أخرى نيك جالسا بهدوء حيث يُطبق أقرباء زوجته على يديه ووجهه، بالاضافة الى صورة جميلة لبريانكا وهي تقوم بغمزة أثناء المشاركة في الحفل وهي ترتد قطعة قماش صفراء فوق رأسها.

يذكر أن بريانكا ونيك كانا قد عقد قرانهما هندوسي ومسيحي - في 1 و2 ديسمبر 2018. سارت الممثلة عبر الممر مع والدتها مادو شوبرا خلال حفل الزفاف المسيحي، وكانت ترتدي “طرحة” طولها 75 قدمًا بالإضافة إلى ثوب الزفاف الأسطوري من تصميم رالف لورين Ralph Lauren .

تقوم الممثلة حاليًا بالترويج لفيلمها الهوليوودي الجديد “Isn’t It Romantic” الذي سيصدر في الهند على منصة Netflix يوم 28 فبراير، إلى جانب تحديد 11 أكتوبر موعد لعرض فيلمها البوليوودي The Sky Is Pink.