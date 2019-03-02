بعد 143 طلب.. شاروخان يستجيب لمقابلة عائلة هندية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

صباح يوم الثلاثاء 26 فبراير، رد النجم الهندي الكبير شاروخان البالغ من العمر 53 عامًا على تغريدة أحد المعجبين من متابعيها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذي كان يطلب من الممثل التواصل مع شقيقه المريض منذ شهور.

ردا على مقطع الفيديو الذي نشره معجب يدعى عمريت ، أرسل شاروخ تحياته لعائلة الشاب، وأضاف أنه سيتواصل مع مشجعيه في وقت قريب. في تغريدته، كتب شاروخان على تويتر: “آسف ، عمريت ، لم أطلع على الفيديو الخاص بك. يرجى تقديم تحياتي إلى العائلة، وسوف أقوم بالتحدث إلى راجو قريباً”.

في الفيديو ، يقول عمريت إن هذا هو أول فيديو له على تويتر ، يظهر بصحبة شقيقه ووالدته أثناء طلبه من شاروخ التواصل مع شقيقه ، وهو من محبي ملك الرومانسية في بوليوود”.

قام عمريت ، الذي كان يرسل تغريداته إلى شاروخ منذ يناير الماضي ، بتعداد طلباته ، وكان هذا الطلب رقم 143، كما قام أيضًا بوضع علامات على التغريدات باستخدام هاشتاج “#RajuMeetsShahRukh”، وعند مشاهدة هذا الفيديو ، لم يستطع شاه خان السيطرة علي نفسه، وقام بمشاركته على تويتر.

ومن المعروف أن شاروخان واحد من النجوم الأكثر شعبية في بوليوود، الذين يتمتعون بقاعدة جماهيرية كبيرة على الصعيد العالمي، وشوهد الملك خان في مؤخراً في فيلمه “زيرو” مع كاترينا كايف وأنوشكا شارما.

تلقي الفيلم ردود فعل متباينة من الجماهير. وفي الوقت الحالى، يعمل خان مع النجم اميتاب باتشان، و تابسي بانو في فيلم badla، من اخراج سوجوي جوش. ومن المقرر البدء في تصويره في 8 مارس 2019.