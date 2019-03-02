صورة لسارة علي خان تثير السخرية

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
ظهرت الممثلة الصاعدة سارة علي خان لأول مرة كفتاة غلاف لمجلة بوليوود الشهيرة “فيلم فير” يوم الثلاثاء، الموافق 26 فبراير، وتسببت الصورة في إثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن لاحظ مستخدمو الانترنت عيوب في الفوتوشوب.
منذ ذلك الوقت، أصبحت سارة علي خان موضوع النقاش بين مستخدمي الإنترنت عندما شارت تلك الصور المعيبة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.
بعد ذلك ، نشرت المجلة المزيد من الصور من جلسة التصوير التي جرت في صحراء كينيا حيث تتواجد الممثلة في رحلة استجمام، حيث تلقت سارة في البداية على الكثير من التقدير والثناء لأنها بدت مذهلة للغاية في الصور.
في إحدى الصور ، تظهر سارة مع رجل أفريقي، حيث بدت الصورة مدهشة للغاية، لكن عند الفحص والتدقيق عن كثب ، يمكننا أن نرى ظل سارة على الأرض بينما لا يجد ظل للرجل الأفريقي في أي مكان يمكن رؤيته، حيث لاحظ مستخدمو الإنترنت هذا الفشل، وبدأوا ينتقدون المجلة لقيامها بتجريد الرجل من ظلهن امعانا في تجميل الصورة.
على الصعيد المهني ، شوهدت سارة علي خان آخر مرة في فيلم “سيمبا” مع الممثل رانفير سينغ وقبل ذلك ، ظهرت لأول مرة في بوليوود مع فيلم “كيدارناث” اخراج ابهيشيك كابور، وبطولة سوشانت سينج راجبوت.
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