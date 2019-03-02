النجم فارون داوان وصديقته يستجمان في لندن

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

منذ أن عقد عدد من نجوم بوليوود مثل ديبيكا بادكون/رانفير سينج، سونام كابور/ناند أهوجا وبريانكا شوبرا/نيك جوناس قرانهم، اتجهت الأنظار الى الممثل فارون دوان وصديقته ناتاشا دلال للوصول بعلقتهما الغرامية لمستوى الزواج.

وعلى الرغم من وجود تقارير تشير إلى أن اعتزام الثنائي عقد قرانهما في عام 2019 ، ولكن لم يتم حتى الآن تأكيد رسمي من الممثل الشاب أو حبيبته الموديل الجميلة.

وفي خضم كل الأخبار الواردة، احتفلت السوشيال ميديا مؤخراً بصورة رومانسية لفارون وناتاشا، أصبحت سريعة الانتشار. في الصورة ، يرتدي فارون سترة فضية، في حين شوهدت ناتاشا ترتدي معطفاً أبيض ثقيل، وهما يقفان بأحدى جسور مدينة لندن، يمكننا أن نرى فارون داوان يلف ذراعه حول ناتاشا حيث يتحدى الثنائي طقس لندن البارد

يقوم فارون داوان حاليًا بتصوير مشاهد فيلمه الجديد Street Dancer 3D في لندن، وهو من إخراج ريمو دي سوزا Remo D’Souza ، ومن بين جدول أعماله المشغول ، حرص فارون على تخصيص وقت لصديقته التي ترافقه في رحلته العملية.

ويُعد فيلم “Street Dancer 3D”، الجزء الثالث من ABCD ، ويضم الممثلة شرادا كابور Shraddha Kapoor ونورا فتحي Nora Fatehi، ومن المتوقع عرضه في الثامن من نوفمبر 2019.