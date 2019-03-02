أنوشكا شارما تخطط لبناء ملجأ للحيوانات

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

معروف ان الفنانة انوشكا شارما عاشقة للحيوانات وتشارك أيضا في رعايتها من وقت لآخر، ووفقا للتقارير ، تخطط شارما لبناء مستشفى بيطري إلى جانب ملجأ للحيوانات. وتنوي الممثلة أيضا بناء جناحها لوالديها في نفس الأرض.

كانت ممثلة NH10 قد اشترت الأرض في قرية بـ شهابور من ثلاث سنوات ماضية، وتحمل التصاريح اللازمة لجعلها مأوى للحيوانات، ولكن ، وفقا للقوانين الهندية ، لا يمكن إلا للمزارعين شراء الأراضي الزراعية في اي مكان في الهند. بدأ المشروع في 2016 وسوف يرى أخيرا الضوء في 2019.

وذكر تقرير في صحيفة Mid-Day ان مصدرا مقربا من الممثلة قال ان أنوشكا تخطط الآن لبناء مستشفى بيطري بالإضافة إلى ملجأ للحيوانات، كما أضافت مصادر أخرى أن المعلم الروحي لأنوشكا هو الذي اقترح أن تبدأ ببناء الملجأ. وردا على سؤال من فريقها ، قال المتحدث “ليس لدينا أي تعليق رسمي لتقديمه اعتبارا من الآن ، فيما يتعلق بهذا الأمر. “

وعلى الجبهة المهنية ، شوهدت أنوشكا شارما في أخر أعمالها بفيلم “زيرو” والتي ضم معها في البطولة أيضا شاروخان وكاترينا كايف، وهو العمل الذي لم ينجح جماهيريا.